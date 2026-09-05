Fenerbahçe'den TFF 2'nci Lig'e gitti: Transferin son günü imzayı attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Kütahyaspor, transferin son gününde Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Adem Yeşilyurt'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunan 2007 doğumlu Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kütahyaspor'a transfer oldu.

Adem Yeşilyurt, Kütahyaspor'da

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon 23 maçta görev alan ve 2 gol, 2 asitlik performans sergileyen genç oyuncu, yeni sezonda mavi-lacivertli takımın başarısı için ter dökecek.

Sağ kanatta görev yapan Adem Yeşilyurt, 2026 yılında Türkiye U19 Milli Takımı formasını 5 defa giydi. Sol ayağını etkili kullanan genç futbolcu; teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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