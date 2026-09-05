Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe'den TFF 2'nci Lig'e gitti: Transferin son günü imzayı attı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe'den TFF 2'nci Lig'e gitti: Transferin son günü imzayı attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Kütahyaspor, transferin son gününde Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Adem Yeşilyurt'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunan 2007 doğumlu Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kütahyaspor'a transfer oldu.

Adem Yeşilyurt, Kütahyaspor'da
Başlık ResmiAdem Yeşilyurt, Kütahyaspor'da

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon 23 maçta görev alan ve 2 gol, 2 asitlik performans sergileyen genç oyuncu, yeni sezonda mavi-lacivertli takımın başarısı için ter dökecek.

Sağ kanatta görev yapan Adem Yeşilyurt, 2026 yılında Türkiye U19 Milli Takımı formasını 5 defa giydi. Sol ayağını etkili kullanan genç futbolcu; teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Çağlar Söyüncü
SPOR

Çağlar Söyüncü'den Süper Lig ekibine 2 yıllık imza
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
Luis Enrique'den G.Saray maçı için ilk açıklama
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
Fransa'yı geride bırakan Ankara formülüne dikkat çektiler
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
Trabzon’un yeni golcüsünü eski hocaları anlattı
EŞİ DE ARALARINDAYMIŞ...
EŞİ DE ARALARINDAYMIŞ...
Feribot faciasında can verenleri tesadüfen izlemiş!
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
Süper Lig'de olay futbolcu hakkında karar verildi
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
Kayıp gelin ortaya çıktı! Damat ve kayınpederi suçladı
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
Bir kentimize daha tramvay geliyor
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
G.Saray'dan 3 sakat oyuncu için açıklama
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz!
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
"ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ"
Dosyada tüyler ürperten ifade ortaya çıktı
HER SORUYA AYNI CEVAP!
HER SORUYA AYNI CEVAP!
Denizolgun'un doktorunun ifadesi ortaya çıktı
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
50 üst düzey personel yalan makinesine bağlandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye-Sırbistan voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç skoru
Türkiye-Sırbistan voleybol maçı kaç kaç,?
Kaydet
Önce saldırdı, sonra geri adım attı! Putin Trump'a verdiği sözü tuttu
Putin Trump'ın çağrısına karşılık verdi!
Kaydet
Feribot faciasında can verenleri tesadüfen izlemiş! Aralarında eşi de varmış...
Feribot faciasında can verenleri tesadüfen izlemiş!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.