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Spor

Çağlar Söyüncü'nün ayrılığı TFF'ye bildirildi: Yeni adresi belli oldu

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Çağlar Söyüncü'nün ayrılığı TFF'ye bildirildi: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki milli savunmacı Çağlar Söyüncü ile yollar resmen ayrıldı. Deneyimli stoper, Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü ile anlaşma sağlarken transferin gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Sarı lacivertliler, yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performansıyla beklentileri karşılayamayan Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

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ÇORUM FK'YA İMZA ATACAK

İngiltere'ye dönmesi beklenen deneyimli stoper, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli takımla yollarını resmen ayıran tecrübeli savunmacı, Çorum FK için sağlık kontrolünden geçti. Çağlar Söyüncü'nün gün içinde transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Çağlar Söyüncü
Başlık ResmiÇağlar Söyüncü

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024 yazında İspanyol devi Atletico Madrid'den 8.5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan milli savunmacı, sarı lacivertli formayla 75 maçta 5106 dakikada süre aldı. 30 yaşındaki deneyimli stoper, 4 gol ve 3 asistlik de skor katkısı verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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