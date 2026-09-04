Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Küçükçekmece’deki TR-2 Araştırma Reaktörü’nün yeniden lisanslandığını açıkladı. Bayraktar, reaktörün kısa süre içinde yeniden nükleer araştırma ve malzeme testlerinde kullanılacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer araştırmalarında önemli bir aşamaya geçildiğini açıkladı.

TEKNOFEST kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final programında takımların sunumlarını dinleyen Bayraktar, Küçükçekmece yerleşkesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’nin nükleer araştırmaları açısından merkezin önemine dikkat çeken Bayraktar, TR-2 Araştırma Reaktörü’nün uzun bir aranın ardından yeniden lisanslandığını belirtti. Reaktörün kısa süre içinde faaliyete geçmesiyle nükleer araştırmaların ve malzeme testlerinin yeniden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bayraktar, teorik çalışmaların sonuçlarının laboratuvar ve araştırma tesislerinde test edilebilmesinin Türkiye açısından önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Nükleer araştırmalarda yeni dönem! TR-2 yeniden lisanslandı

"ENERJİDE TÜRKİYE’Yİ BAĞIMSIZ KILMAK İSTİYORUZ"

Türkiye’nin enerji talebinin hem dünyada hem de ülkede arttığını söyleyen Bayraktar, enerji bağımsızlığının Türkiye için temel hedeflerden biri olduğunu ifade etti.

Yapay zeka ve veri merkezleri başta olmak üzere yeni teknolojilerin elektrik ihtiyacını hızla artırdığına dikkat çeken Bayraktar, elektrikli araçlar, soğutma sistemleri ve deniz suyunun arıtılması gibi alanların da enerji talebini yükselttiğini söyledi.

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Nükleer enerjinin Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemli olduğunu belirten Bayraktar, “Kendi santralimizi üretmemiz çok büyük önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer araştırmalarda yeni dönem! TR-2 yeniden lisanslandı

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER KAPASİTESİ GENİŞLEYECEK

Türkiye’nin nükleer alanda yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya’da planlanan nükleer santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerle birlikte sektörün hızlı şekilde büyümesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin araştırma reaktörleri konusunda da çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın ardından üniversitenin reaktörünün de devreye alınacağını belirtti.

Bayraktar ayrıca, Türkiye’nin uluslararası nükleer müzakerelerde araştırma reaktörü ve nükleer yakıt üretimi konularını öncelikli gündem maddeleri arasında tuttuğunu ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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