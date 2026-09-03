Bakan Bayraktar iddialara cevap verdi: Bugüne kadarki en düşük fiyattan alım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki enerji anlaşmasında belirlenen elektrik alım fiyatlarının yenilenebilir enerji projelerinde bugüne kadar ulaşılan en düşük fiyat olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında imzalanan enerji anlaşması kapsamında, verilen alım garantisindeki fiyatların bugüne kadar yenilenebilir enerji projelerinde ulaşılan en düşük fiyat olduğunu kaydetti.

"BUGÜNE KADAR ULAŞILAN EN DÜŞÜK FİYAT"

Bayraktar “Birinci faz için elektrik alım süresi, proje ticari işletmeye girdiği tarihten itibaren 30 yıl boyunca devam edecek. İlk faz kapsamında elektrik alım fiyatı; her iki proje için de ilk 5 yıl 4,75 avro, sonraki 25 yıl boyunca ise Sivas’taki GES için 2,34 avro, Karaman’daki GES için 1,99 avro olarak belirlendi. Projelerin finansmanının büyük ölçüde dış finansman yoluyla karşılanacak olması ve rekabetçi fiyatlarla elektrik tedarik edilmesini teminen YEKA yarışmalarında olduğu gibi avro üzerinden bir alım fiyatı belirlendi. Belirlenen elektrik alım fiyatları bugüne kadar yenilenebilir enerji projelerinde ulaşılan en düşük fiyatlardır” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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