Beşiktaş transferi gece yarısı duyurdu! Defansa yerli takviye
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon kadro yapılanmasını devam ettiren Beşiktaş, defans hattına takviye yaptı.
Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vararak, oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan ortaya Raskin! Kara Kartal rota'yı İskoçya'ya kırdı
RESMİ SİTEDEN 'HOŞ GELDİN' PAYLAŞIMI
Beşiktaş'tan transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Ümit Akdağ
Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Sessiz sedasız Türkiye'den gitti
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan genç stoper, bu yıl Alanyaspor ile ligde 3 maça çıktı ve tamamında 90 dakika sahada kaldı.