Beşiktaş transferi gece yarısı duyurdu! Defansa yerli takviye

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını devam ettiren Beşiktaş, defans hattına takviye yaptı.

Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vararak, oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

RESMİ SİTEDEN 'HOŞ GELDİN' PAYLAŞIMI

Beşiktaş'tan transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Ümit Akdağ

Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan genç stoper, bu yıl Alanyaspor ile ligde 3 maça çıktı ve tamamında 90 dakika sahada kaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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