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Kurmaylar, yapılan teklifi açıkladı! Kılıçdaroğlu’na “DSP’nin başına geç” demişler

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Kurmaylar, yapılan teklifi açıkladı! Kılıçdaroğlu’na “DSP’nin başına geç” demişler

CHP’de Özgür Özel’in “Onlar artık bizim için başka parti” sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte DSP’den gelen liderlik teklifini reddederken söylediği “Ben CHP’li olarak öleceğim” ifadeleri yeniden gündeme geldi. CHP kurmayları, bu sözlerin Kılıçdaroğlu’nun CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi yapı kurmaya mesafeli durduğunu gösterdiğini belirtti.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP için defalarca “baba ocağı” ifadesini kullanan Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurmasının ardından “Onlar artık bizim için başka parti” diyerek CHP’ye dönüş kapısını kapatması üzerine CHP kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmişte yapılan DSP liderliği teklifini yeniden hatırlattı.

DSP’lilerin “Ecevit’in mirasının başına geçin” çağrısı yaptığı, o dönem Meclis’teki 80’i aşkın milletvekili desteğiyle yeni bir yapı kurulabileceği belirtildi.

"CHP'Lİ OLARAK ÖLECEĞİM"

Kılıçdaroğlu’nun ise Ecevit’in partisine saygı duyduğunu ancak bu teklifi “Ben CHP’li olarak öleceğim” diyerek geri çevirdiği belirtildi.

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Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumuyla CHP’den ayrılarak farklı bir siyasi yapı oluşturma seçeneğine mesafeli durduğunu ve parti aidiyetini korumayı tercih ettiğini ifade etti.

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