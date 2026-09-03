26 bin 709’a ulaştı! İkinci el araçta işletme sayısı 5 yılda 5 kat arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç ticaretinde son 5 yılda dikkat çekici bir büyüme yaşandığını söyledi. MERSİS'e kayıtlı galerici işletme sayısı 5 kat artarak 26 bin 709'a ulaşırken, oto kiralama esnafı 77 bin 753'e yükseldi. Son 5 yılda ise 49 bin 723 yeni oto galerici ve oto kiralamacının esnaf tescili yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kayıtlı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden şirket, şube ve ticari işletme sayısının son 5 yılda 5 kat artış gösterdiğini söyledi. Konuya ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Bakan Bolat, söz konusu işletme sayısının 2022’de 4 bin 641 iken, 2026’da 26 bin 709’a yükseldiğini kaydetti.

GALERİCİLER SESSİZ

Galerici esnafının ekonomik durumuna ilişkin verileri de paylaşan Bolat, galericiler tarafından son iki yıl içerisinde ekonomik daralma sebebiyle bakanlığa herhangi bir şikâyet, talep veya başvuruda bulunulmadığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

OTO KİRALAMA ESNAFI DA ARTTI

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler ile oto kiralama mesleğine kayıtlı esnaf sayısının da yıllar içinde yükseldiğini ifade eden Bolat, 2022’de 61 bin 156 olan oto kiralama esnafı sayısının hâlihazırda 77 bin 753’e ulaştığını aktardı.

Bakan Bolat ayrıca Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) verilerine göre, son 5 yıl içinde 49 bin 723 oto galerici ve oto kiralamacının esnaf ve sanatkâr tescil işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti.

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