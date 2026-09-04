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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Kiralık gönderildi

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Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Kiralık gönderildi

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo’nun 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçici olarak Macar ekibine transfer olduğunu açıkladı.

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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo’nun geçici transferi konusunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo’nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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