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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in 23 yaşında hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Önen ailesine başsağlığı diledi.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen, tedavi gördüğü hastanede 23 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen için İstanbul Levent’teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, tören öncesinde Fatma Zehra Önen’in babası Abdülkadir Emin Önen ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı

"RAHATSIZLIĞI DÖNEMİNDE ÇOK ÇİLE ÇEKTİ"

Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, Fatma Zehra Önen’in hastalığı süresince büyük sıkıntılar çektiğini belirterek merhumeye Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan, Önen’in yaşadığı sıkıntıların günahlarının affına vesile olması ve makamının ali olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı

Erdoğan, "Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti, Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah" dedi.

Cenazeye katılanlardan Fatma Zehra Önen için helallik isteyen Erdoğan, kendisinin de hakkını helal ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı

TABUTA OMUZ VERDİ

Konuşmasının ardından Erdoğan, Önen’in tabutuna omuz verdi. Fatma Zehra Önen’in naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze törenine TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve Önen ailesinin yakınları katıldı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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