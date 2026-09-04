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Dünya

Milyonluk lobi balonu patladı! AIPAC destekli reklamlarda "İsrail" kelimesine ambargo geldi

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Milyonluk lobi balonu patladı! AIPAC destekli reklamlarda
Fotoğraf Başlığı Milyonluk lobi balonu patladı! Halk tepkisinden korkan AIPAC reklamlarda İsrail kelimesine yasak getirdi

Kongre ara seçimlerine sayılı aylar kala, İsrail yanlısı lobi grubu AIPAC'ın Amerikan siyasetindeki ağırlığı kritik bir sınavdan geçiyor.

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ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Amerikan siyasetinin en etkili İsrail yanlısı lobi gruplarından AIPAC'ın desteklediği adayların aldığı sonuçlar tartışma başlattı.

Milyonlarca dolarlık seçim harcamalarına rağmen bazı kritik yarışlarda istediği sonucu alamayan AIPAC'ın peş peşe yaşadığı hezimetler yüzünden İsrail'de alarm zilleri çalıyor.

Seçim kampanyalarını inceleyen "OpenSecrets" verilerine göre, AIPAC bağlantılı gruplar İsrail yanlısı adaylar için şimdiden 100 milyon dolardan fazla para harcamasına rağmen, kritik yarışlarda rakiplerinin gerisinde kaldı.

Milyonluk lobi balonu patladı! Halk tepkisinden korkan AIPAC reklamlarda İsrail kelimesine yasak getirdi
Başlık ResmiMilyonluk lobi balonu patladı! Halk tepkisinden korkan AIPAC reklamlarda İsrail kelimesine yasak getirdi

MİCHİGAN VE CALİFORNİA’DA MÜSLÜMAN VE AFGAN KÖKENLİ ADAYLAR KAZANDI

AIPAC, 2022’den bu yana Kongre seçimlerinde harcadığı parayı iki katından fazla artırarak 70 milyon doların üzerine çıkardı. Ancak bu devasa bütçeye rağmen lobi grubunun seçim başarı oranının, tabandaki artan tepkiler nedeniyle yüzde 98’lerden yüzde 60-70 bandına gerilemesi bekleniyor.

Grup, özellikle Michigan eyaletindeki Demokratlar arasındaki yarışta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendiren Mısır kökenli tıp doktoru Abdul El-Sayed'e karşı Haley Stevens'a 30 milyon dolardan fazla akıtarak bugüne kadarki en büyük tekil harcamasını yapmıştı. Buna rağmen 5 Ağustos'taki ön seçimleri El-Sayed kazandı. Son darbe ise California’da yaşandı; AIPAC destekli Melissa Hernandez, İsrail'in saldırılarını eleştiren Afganistan kökenli Aisha Wahab karşısında yenilgiye uğradı.

Milyonluk lobi balonu patladı! Halk tepkisinden korkan AIPAC reklamlarda İsrail kelimesine yasak getirdi
Başlık ResmiMilyonluk lobi balonu patladı! Halk tepkisinden korkan AIPAC reklamlarda İsrail kelimesine yasak getirdi

REKLAMLARDA "İSRAİL" KELİMESİNE GİZLEME TAKTİKLERİ

Amerikan halkının İsrail politikalarına yönelik desteği tarihin en düşük seviyelerinde görülüyor.

Quinnipiac Üniversitesi’nin haziran ayında yayımladığı ankete göre halkın yüzde 48’i Washington’ın İsrail’i "çok fazla desteklediğini" düşünüyor. Söz konusu değişim üzerine AIPAC, seçim reklamlarında doğrudan "İsrail" adını anmaktan kaçınmaya başladı.

Nisan 2022-Temmuz 2026 döneminde fonlanan 109 televizyon ve dijital reklamın yalnızca 6'sında İsrail'den doğrudan bahsedilirken, bunun yerine seçmenler için öncelikli olan ekonomi ve kürtaj hakkı gibi konular ön plana çıkarıldı.

Milyonluk lobi balonu patladı! Halk tepkisinden korkan AIPAC reklamlarda İsrail kelimesine yasak getirdi
Başlık ResmiMilyonluk lobi balonu patladı! Halk tepkisinden korkan AIPAC reklamlarda İsrail kelimesine yasak getirdi

FARA TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE AIPAC SIKIŞTI

AIPAC’in doğrudan İsrail hükümetinin hedeflerini savunmasına rağmen Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamında Adalet Bakanlığına kayıt olmayı reddetmesi Washington’da uzun süredir artan bir tepkiyle karşılanıyor.

Eleştirmenler lobi faaliyetlerinin doğrudan Tel Aviv’in çıkarlarına hizmet ettiğinin altını çizdi. AIPAC ise yönetiminde yabancı yetkili bulunmadığını ve tamamen ABD’li bağışçılar tarafından finanse edildiğini öne sürerek zorunluluğa direnç gösteriyor.

1938 yılında Nazi ve Sovyet etkisine karşı çıkarılan FARA yasası, yabancı bir devletin çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüten yapıların şeffaflıkla denetlenmesini öngörürken, lobi grubunun bu kapsamın dışında kalması ABD siyasetindeki yabancı müdahale tartışmalarını alevlendirmeye devam ediyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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