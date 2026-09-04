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Dünya

Paris'te 17 aileden belediyeye 'çocuk istismarı' suçlaması

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Paris'te 17 aileden belediyeye 'çocuk istismarı' suçlaması

Fransa'da 17 aile, çocuklarının okul sonrası bakım hizmetlerinde fiziksel şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla Paris Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

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Fransa'nın başkenti Paris'te, okul sonrası bakım hizmetlerinde çocuklara yönelik fiziksel şiddet ve cinsel istismar iddiaları gündeme geldi. Çocuklarının bakım hizmetleri sırasında şiddet ve istismara uğradığını öne süren 17 aile, Paris Belediyesi ve bazı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre aileler, yaşanan olaylarla ilgili belediye yönetiminin ne kadar bilgi sahibi olduğunu ve iddialara karşı neden daha önce gerekli adımların atılmadığını ortaya çıkarmak istiyor.

Ailelerin avukatları, Paris Belediyesi ile 7 yetkili hakkında Paris Savcılığına başvuracaklarını açıkladı. Şikayet dilekçesinde, "insan hayatını kasten tehlikeye atma" ve çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını yetkililere bildirmeme suçlamalarının yer alacağı belirtildi.

Hakkında şikayette bulunulması planlanan isimler arasında Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire'ın yanı sıra eski Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da bulunuyor.

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Paris Belediyesinin çocuklara yönelik bakım hizmetlerinde yaşanan olaylara ilişkin aldığı önlemler de tartışmaların odağında. Belediye, yılbaşından bu yana şiddet ve istismar iddiaları nedeniyle 132 çalışanı görevden uzaklaştırdı.

17 ailenin yapacağı başvuruyla birlikte, belediyenin söz konusu vakalardan ne zaman haberdar olduğu, iddialar karşısında hangi işlemleri gerçekleştirdiği ve çocukların güvenliğini sağlamak için yeterli önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin soruşturma sürecinin başlaması bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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