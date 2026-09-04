Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından lisans öğrencilerine yönelik hazırlanan Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı için başvuru süreci devam ediyor. Sürecin ayrıntılarında üniversite bursu için şartlar açıklandı. Peki, Tenmak Burs başvurusu için son gün ne zaman? TENMAK üniversite bursu için arananlar şartlar neler?

2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren ve program kapsamında belirlenen 41 farklı lisans programına yerleşen öğrenciler TENMAK burs programına başvurabilecek.Program kapsamında toplam 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs sağlanacak. Başvurular, "https://burs.tenmak.gov.tr/" internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru süreci, 15 Eylül Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

Tenmak Burs başvurusu için son gün ne zaman? TENMAK üniversite bursu için şartlar açıklandı

TENMAK BURS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS Sonuçlarında İlk 100.000'de Yer Almak:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak:

- 2025-2026 YKS sonucuna göre yerleşerek lisans öğrenimine başlayan öğrenciler başvuru yapabilir

Her Yıl İlan Edilen Bölümlerden Birine Kayıtlı Olmak:

Her yıl TENMAK tarafından güncellenerek ilan edilen bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler başvuru yapabilir.

Daha Önce Bir Lisans Programından Mezun Olmamak:

Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmamış adaylar başvurabilir.

TENMAK DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamaları doğrultusunda sıralanacak.

Her bir bölüm için ayrılan kontenjan dahilinde en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek.

Birinci sınıfını tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranacak. Ayrıca, başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.



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