FBI'dan Türkiye'ye "yardım edin" çağrısı! Pentagon'u dolandıran Türk iş insanı için 150 bin dolar ödül konuldu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Savunma Bakanlığına yönelik askeri tedarik dolandırıcılığına karışmakla suçlanan Türk vatandaşı Onur Şimşek'i "En Çok Aranan Dolandırıcılık Şüphelileri" listesine aldı. Türkiye'de olduğu düşünülen Şimşek'in yakalanması ve mahkum edilmesini sağlayacak bilgi için 150 bin dolara kadar ödül verileceği açıklandı.

ABD ordusunun kritik platformlarında kullanılmak üzere tedarik edilen askeri parçalarla ilgili yürütülen soruşturma, Türk vatandaşı Şimşek'e uzandı.

ABD makamları, uçak gemileri, denizaltılar, tanklar ve zırhlı araçlar için temin edilen bazı parçaların Türkiye'de üretildiğini ve ABD menşeli gibi gösterilerek Savunma Bakanlığına satıldığını iddia etti.

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"PARÇALAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLİP ABD'DE YENİDEN PAKETLENDİ"

Soruşturma dosyasına göre şirket, parçaların denetimden geçmiş ve gerekli yeterliliğe sahip ABD'li bir üretici tarafından üretildiği izlenimini verdi.

FBI ise askeri parçaların gerçekte Türkiye'de üretildiğini, ardından ABD'ye gönderilerek Amerikan üretimi gibi gösterilmek üzere yeniden paketlendiğini öne sürdü.

Parçaların ABD Donanmasına ait uçak gemileri ve denizaltıların yanı sıra Deniz Piyadelerinin zırhlı araçları ile Kara Kuvvetlerinin tanklarında kullanılmak üzere tedarik edildiği kaydedildi.

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TESTLERDE STANDARTLARI KARŞILAMADI

ABD makamlarına göre daha sonra yapılan testlerde söz konusu parçaların gerekli teknik standartları karşılamadığı belirlendi.

FBI Tampa Bölümünden Sorumlu Özel Ajan Crawford, olayın yalnızca mali boyut taşımadığına dikkat çekerek, "Bu aldatmaca ulusal güvenliğimizi ciddi şekilde tehlikeye atabilirdi" dedi.

Crawford, kurumlar arasındaki iş birliği sayesinde en kötü senaryonun önüne geçildiğini ileri sürdü.

2018'DE ABD HÜKÜMETİYLE İŞ YAPMASI YASAKLANMIŞTI

Florida Orta Bölgesi ABD Başsavcısı Kehoe, Şimşek'in 2018 yılında ABD hükümetiyle iş yapmasının yasaklandığını açıkladı.

Kehoe, buna rağmen Şimşek'in askeri parça üretimine ilişkin sözleşmeler üzerinden Savunma Bakanlığını dolandırmaya yönelik bir plana dahil olduğunu iddia etti.

Şimşek hakkında 25 Ekim 2023'te Florida Orta Bölge Federal Mahkemesi tarafından federal yakalama kararı çıkarıldı.

8 AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Şimşek; ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, kara para aklama ve ihracat kontrolü yasalarını ihlal etmek dahil 8 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

FBI, Şimşek'in Türkiye'de bulunduğunu değerlendiriyor. Kurum, yakalanması ve mahkum edilmesine yardımcı olacak bilgi sağlayan kişilere 150 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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