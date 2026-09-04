Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programında konuştu. Türkiye’nin köklü bir medeniyet ve zengin kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçmişle bağın korunmasının önemine dikkat çekerek, “Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkâr edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programına katıldı.

Konuşmasına serginin hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Erdoğan, programın EKSİM Holding’in 40. yılı vesilesiyle düzenlendiğini belirtti. Erdoğan, Abdullah ve Fahrettin Tivnikli’yi de rahmetle anarak, onların millet ve ülke için yürüttükleri çalışmaların bugün de yaşatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kültürel miras mesajı: “Mazisi olmayanın atisi de olamaz”

“MAZİSİ OLMAYANIN ATİSİ DE OLAMAZ”

Türkiye’nin büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin ve zengin bir kültürel mirasın sahibi olduğunu vurgulayan Erdoğan, kültürel mirasın korunmasının geleceğin inşası açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Erdoğan, “Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkâr edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur” diye konuştu.

Milletlerin de insanlar gibi kökleriyle yaşadığını belirten Erdoğan, kitapların ve kütüphanelerin toplumun geçmişle bağını kuran en güçlü unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kültürel miras mesajı: “Mazisi olmayanın atisi de olamaz”

“KİTAPLARIMIZ VE KÜTÜPHANELERİMİZ HEDEF ALINDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte milletin kökleriyle bağını kesmek isteyen anlayışların kitapları ve kütüphaneleri hedef aldığını söyledi.

Bir dönem kıymetli belgelerin düşük bedellerle yabancılara satıldığını belirten Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şahsi kitaplığına ait yaklaşık 4 bin 500 eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden çöpe atıldığını ifade etti.

Erdoğan, bugün bazı alanlarda hissedilen kültürel çölleşmenin arka planında da geçmişte yapılan bu yanlışların önemli payı bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kültürel miras mesajı: “Mazisi olmayanın atisi de olamaz”

CİLT SANATINA ÖVGÜ

Konuşmasında geleneksel Türk cilt sanatına da geniş yer ayıran Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda müstesna eserler ortaya koyduğunu belirtti.

Cilt sanatının yalnızca bir süsleme faaliyeti olmadığını söyleyen Erdoğan, sanatkarın kendi sözünü, ruhunu ve zevkini esere yansıttığını ifade etti.

Erdoğan, “Bunlar resim ve şekil değil de sanki sanatkarın kendi sözü, kendi sesi, kendi meramı ve yüreğinin şekil bulmuş ifadesiydi” değerlendirmesinde bulundu.

BİNDEN FAZLA ESER RESTORE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSAR Vakfı bünyesinde kurulan mücellithanede bugüne kadar binden fazla eserin restore edilerek yeniden hayata kazandırıldığını söyledi.

Yaklaşık 100 yıllık cilt sanatını yeniden ihya etmeye yönelik çalışmaların da kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, bu çabalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi”nin kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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