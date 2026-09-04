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Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? İsa Aras Mersinli'nin annesi ağlaya ağlaya kendini savundu

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Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası bugün hakim karşısına geçti. Anne Pınar Peyman Mersinli savunmasında, "Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti" dedi. Anne Mersinli ayrıca oğlunu neden güzellik merkezine götürdüğünü de anlattı.

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Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan, 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor.

Ölü ele geçirilen saldırgan İsa Aras Mersinli'nin eski polis babası Uğur Mersinli'nin ardından anne Pınar Peyman Mersinli de savunmasını yapmaya başladı.

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"SİLAH KORKUM VAR"

Söz alan Pınar Peyman Mersinli, "Belki caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim. Ben de bir eğitimciyim, asla böyle bir şey istemezdim. Olayın şoku içerisindeyim. Ağlamak istemiyordum ama elimde değil, ben silah korkusu olan bir insanım. Silahların nerede olduğunu biliyorum ama kaç tane var onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim." dedi.

Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? İsa Aras Mersinlinin annesi ağlaya ağlaya kendini savundu
Başlık ResmiOğlunu neden güzellik merkezine götürdü? İsa Aras Mersinlinin annesi ağlaya ağlaya kendini savundu

"OLAY GÜNÜ OKULA DEFTER VERMEK İÇİN GİTMİŞTİ"

Olay günü oğlunun defter vermek için okula gittiğini belirten anne Mersinli, "3 tane daha çocuğum var. Çocuklarım akademik olarak başarılıydı. Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebilirim. Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti. Okuldaki arkadaşlarıma, karşı komşuma psikolog sordum hep. Yeter ki götürelim istedim. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Olayın şokundayım, ilk defa yakalanıp ilk defa ifade veriyorum. Çok acı çekiyorum. Bu üzüntümün hiç tarifi yok. 2 kızım tek başına kaldı. Psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediler, acil bir durum yoktu ama uzmanlara güvendik. Psikiyatri bulamayınca Kahramanmaraş'ta götürmeye karar verdik. Herkes adına çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? İsa Aras Mersinlinin annesi ağlaya ağlaya kendini savundu
Başlık ResmiOğlunu neden güzellik merkezine götürdü? İsa Aras Mersinlinin annesi ağlaya ağlaya kendini savundu

OĞLUNU NEDEN GÜZELLİK MERKEZİNE GÖTÜRDÜ?

Oğlunu güzellik merkezine götürmesi hakkında da konuşan Mersinli, "Oğlumun yüzünde çok fazla siyah nokta vardı. Sırtında çok fazla siyah nokta vardı. Bundan rahatsız oluyordu, evde temizlemeye çalıştım ama yüzü yara oldu. Bunun üzerine oğlumun yüzünü temizlemek amacıyla güzellik merkezine götürdüm" ifadelerini kullandı.

Duruşma, anne Pınar Peyman Mersinli'nin savunmasıyla devam ediyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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