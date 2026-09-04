Küçük kız az kalsın canından oluyordu! Tramvayın önüne fırlayan çocuğu böyle kurtardı

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Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda, yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru aniden koşmaya başlayan küçük bir kız çocuğu, istasyonda görevli SAMULAŞ güvenlik personelinin dikkati ve hızlı refleksi sayesinde mutlak bir ölümden son anda kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, muhtemel bir faciayı saniyeler içinde önleyen kahraman güvenlik görevlisi çevredeki vatandaşların büyük takdirini topladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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