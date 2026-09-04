VGM burs başvuru tarihleri gündemde. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs için başvuru takvimi, şartlar ve başvuru ekranı araştırılıyor. Geçen yıl ekim ayında alınan başvuruların ardından gözler yeni dönem duyurusuna çevrildi.

Yeni akademik yıl yaklaşırken VGM yükseköğrenim bursuna başvurmak isteyen öğrenciler takvimi takip ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularını her yıl kendi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alırken değerlendirmeler ihtiyaç ve başarı kriterleri doğrultusunda yapılıyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026-2027 VGM burs başvuru tarihleri 4 Eylül 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru tarihlerini her eğitim yılının başında belirliyor ve başvuru başlamadan kurumun internet sitesinden duyuruyor. Bu nedenle yeni dönem takviminin yayımlanmasıyla başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşecek.

Geçen yıl yükseköğrenim burs başvuruları 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2025-2026 döneminde yükseköğrenim takvimi, YKS ve DGS ek yerleştirme süreçlerine göre belirlenmişti.

VGM burs başvurusu ne zaman? 2026-2027 VGM burs başvuru tarihleri

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranı yalnızca ilan edilen tarihler arasında erişime açılıyor ve öğrencilerin formdaki kişisel, eğitim ve gelir bilgilerini eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs başvurusu ne zaman? 2026-2027 VGM burs başvuru tarihleri

VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için sağlanıyor. Başvurular değerlendirilirken öğrencinin ekonomik durumu ve yönetmelikteki diğer kriterler dikkate alınıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin öğrencilik durumları ve akademik başarıları sonraki yıllarda da takip ediliyor.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde geliri bulunanlar, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresini aşanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. VGM'den muhtaç aylığı alanlar ile önceki eğitim yılında başarısızlık nedeniyle VGM bursu kesilen öğrenciler de burs kapsamı dışında bulunuyor.

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