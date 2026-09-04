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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK yurt başvuru sonuç ekranı

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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK yurt başvuru sonuç ekranı
Fotoğraf Başlığı KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK yurt başvuru sonuç ekranı

KYK yurt sonuçları 2026 için başvuru sürecinin tamamlanmasıyla öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında GSB yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Yurtlarda yeni dönemin başlayacağı tarih de yaklaşırken asil ve yedek yerleştirme süreci yakından takip ediliyor.

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KYK yurt başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri için değerlendirme süreci devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurusuna göre başvurular 25 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos saat 23.59'da sona erdi.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih için GSB tarafından henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. 2026-2027 dönemi yurt başvuruları, ilk kez yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için 25-29 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine geçildi.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK yurt başvuru sonuç ekranı
Başlık ResmiKYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK yurt başvuru sonuç ekranı

KYK YURT BAŞVURU SONUÇ EKRANI

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetinden kontrol edebilecek. Sonuçların ardından yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt için kendilerine tanınan süreyi ve Bakanlık tarafından duyurulacak işlemleri takip etmeleri önem taşıyor.

Başvuru sonuçları ilan edildiğinde asil yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara göre yedek yerleştirme süreci de yürütülecek. Bu nedenle ilk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan öğrencilerin sonraki KYGM duyurularını da takip etmesi gerekiyor.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK yurt başvuru sonuç ekranı
Başlık ResmiKYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK yurt başvuru sonuç ekranı

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR 2026?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri de öğrencilerin gündemindeki başlıklar arasında bulunuyor. Paylaşılan güncel bilgilere göre en düşük aylık yurt ücretinin 1.290 TL'den 1.590 TL'ye yükseldiği ve artışın yaklaşık yüzde 23,3 olduğu belirtildi. Bununla birlikte öğrencinin ödeyeceği tutar kaldığı yurdun türü ve özelliklerine göre değişebildiğinden, yerleştirme sonrasında kendisine bildirilen güncel ücret bilgisini esas alması gerekiyor.

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt sürecinde ilk kayıt ücretini belirtilen süre içinde yatırması gerekiyor. Ödeme ve kayıt işlemlerine ilişkin tarihler ile öğrencinin yerleştirildiği yurda ait bilgiler sonuçların ilan edilmesinin ardından netleşecek. Bu nedenle sonuç ekranının yanı sıra GSB ve KYGM tarafından yayımlanacak kayıt duyurularının da kontrol edilmesi önemli.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

GSB'nin paylaştığı yeni dönem bilgilendirmesine göre yurtlarda yeni dönem 14 Eylül 2026'da başlayacak. Dersleri bu tarihten önce başlayan öğrenciler nöbetçi yurtlarda kalabilecek, dersleri daha sonra başlayanlar ise üniversitelerinin başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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