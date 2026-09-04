Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026 Cuma günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına çıkacağı günde Avrupa'nın önde gelen liglerinde de dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularıyla birlikte Galatasaray maçının yayın bilgileri de araştırılıyor.
Futbolda yeni haftanın maç heyecanı başlıyor. Türkiye'de Süper Lig'in 4. hafta perdesi açılırken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgilerine odaklandı
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 4 EYLÜL 2026
Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından güncellenen programa göre mücadele 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip yeni haftada deplasmanda puan mücadelesi verirken Süper Lig'in 4. haftası 4-7 Eylül tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
4 Eylül Cuma günü Türkiye'nin yanı sıra Avrupa liglerinde de maçlar oynanacak. Günün programında Liverpool'un Ipswich Town deplasmanı, Real Madrid'in Real Betis karşılaşması ve PSG-Monaco mücadelesi dikkat çekiyor. Türkiye'deki yayın bilgilerine göre günün öne çıkan karşılaşmaları farklı spor kanallarından takip edilebilecek.
Trendyol Süper Lig
20.00 | İstanbul Başakşehir - Galatasaray | beIN SPORTS 1
Azerbaycan Premier Ligi
17.00 | Qabala - Imisli | CBC Sport
19.15 | Kapaz - Shamakhi | CBC Sport, İdman TV
Almanya Bundesliga 2
19.30 | Arminia Bielefeld - St. Pauli | S Sport+
Fransa Ligue 1
20.00 | Lyon - Auxerre | beIN SPORTS 2
22.05 | PSG - Monaco | beIN SPORTS 2
Suudi Arabistan Pro Lig
21.00 | Al Ahli - Al Riyadh | S Sport+
21.00 | Al Shabab - Al Hilal | HT Spor
İspanya La Liga 2
21.30 | Las Palmas - Leganes | S Sport+
Almanya Bundesliga
21.30 | Stuttgart - Köln | S Sport+
Almanya Bundesliga 2
21.30 | Hannover 96 - Karlsruhe | Yayın yok
İtalya Serie A
21.45 | Genoa - Como | S Sport+
İngiltere Premier Lig
22.00 | Ipswich Town - Liverpool | beIN SPORTS 3
İspanya La Liga
22.00 | Real Betis - Real Madrid | S Sport, S Sport+
Portekiz Liga NOS
22.15 | Porto - Moreirense | beIN SPORTS 4