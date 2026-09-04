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Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

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Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Fotoğraf Başlığı Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026 Cuma günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına çıkacağı günde Avrupa'nın önde gelen liglerinde de dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularıyla birlikte Galatasaray maçının yayın bilgileri de araştırılıyor.

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Futbolda yeni haftanın maç heyecanı başlıyor. Türkiye'de Süper Lig'in 4. hafta perdesi açılırken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgilerine odaklandı

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 4 EYLÜL 2026

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından güncellenen programa göre mücadele 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip yeni haftada deplasmanda puan mücadelesi verirken Süper Lig'in 4. haftası 4-7 Eylül tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Başlık ResmiBugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Eylül Cuma günü Türkiye'nin yanı sıra Avrupa liglerinde de maçlar oynanacak. Günün programında Liverpool'un Ipswich Town deplasmanı, Real Madrid'in Real Betis karşılaşması ve PSG-Monaco mücadelesi dikkat çekiyor. Türkiye'deki yayın bilgilerine göre günün öne çıkan karşılaşmaları farklı spor kanallarından takip edilebilecek.

Trendyol Süper Lig

20.00 | İstanbul Başakşehir - Galatasaray | beIN SPORTS 1

Azerbaycan Premier Ligi

17.00 | Qabala - Imisli | CBC Sport

19.15 | Kapaz - Shamakhi | CBC Sport, İdman TV

Almanya Bundesliga 2

19.30 | Arminia Bielefeld - St. Pauli | S Sport+

Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Başlık ResmiBugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Fransa Ligue 1

20.00 | Lyon - Auxerre | beIN SPORTS 2

22.05 | PSG - Monaco | beIN SPORTS 2

Suudi Arabistan Pro Lig

21.00 | Al Ahli - Al Riyadh | S Sport+

21.00 | Al Shabab - Al Hilal | HT Spor

İspanya La Liga 2

21.30 | Las Palmas - Leganes | S Sport+

Almanya Bundesliga

21.30 | Stuttgart - Köln | S Sport+

Almanya Bundesliga 2

21.30 | Hannover 96 - Karlsruhe | Yayın yok

Bugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Başlık ResmiBugünkü maçlar listesi 4 Eylül 2026! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

İtalya Serie A

21.45 | Genoa - Como | S Sport+

İngiltere Premier Lig

22.00 | Ipswich Town - Liverpool | beIN SPORTS 3

İspanya La Liga

22.00 | Real Betis - Real Madrid | S Sport, S Sport+

Portekiz Liga NOS

22.15 | Porto - Moreirense | beIN SPORTS 4

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Editör : İREM ÖZCAN
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