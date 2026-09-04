MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Eylül MasterChef'te potaya giden yarışmacı ve kazanan takım

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi 3 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği bölümün ardından bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylaması yapıldı. Son bölümde yaşanan gelişmelerle birlikte haftanın eleme potası da şekillendi. İşte, Dün akşam belli olan 5. ve 6. eleme adayları...

MasterChef Türkiye'de eleme haftasının sonuna yaklaşılırken yarışmacılar takım dokunulmazlığını kazanmak için yeniden tezgah başına geçti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda takım oyununda üstünlük sağlayan taraf belirlenirken, kaybeden takım için eleme süreci bireysel dokunulmazlık mücadelesiyle devam etti.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 3 Eylül 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 5. eleme adayı Şadi, 6. eleme adayı ise Cansu oldu. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden yarıştı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe, eleme potasına göndereceği isim olarak Şadi'yi seçti. Böylece Şadi haftanın beşinci eleme adayı olarak potaya girdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Eylül MasterChefte potaya giden yarışmacı ve kazanan takım

Ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında haftanın bir diğer eleme adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Takım oylamasında adı öne çıkan Cansu, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Böylece 3 Eylül bölümünde Şadi ve Cansu'nun potaya eklenmesiyle haftanın ilk altı eleme adayı belirlenmiş oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Eylül MasterChefte potaya giden yarışmacı ve kazanan takım

3 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te 3 Eylül akşamı oynanan haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı oyununu mavi takım kazandı. Yarışmacılar şeflerin istediği tabakları hazırlamak için mücadele ederken değerlendirmelerin ardından mavi takım üstünlüğü elde etti.

Kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda ise Ayşe gecenin kazananı oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Eylül MasterChefte potaya giden yarışmacı ve kazanan takım

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de 3 Eylül bölümünün tamamlanmasıyla eleme potasındaki yarışmacı sayısı altıya yükseldi. Haftanın ilk dokunulmazlığında Muhammed ve Koray, ikinci dokunulmazlık oyununda ise Şükran ve Emre eleme adayı olmuştu.

Son dokunulmazlık mücadelesinin ardından Şadi ve Cansu da bu isimlere eklendi. Buna göre MasterChef'te haftanın eleme potasında şu ana kadar Muhammed, Koray, Şükran, Emre, Şadi ve Cansu bulunuyor.

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