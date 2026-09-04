ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını duyurdu.

SOUTHCOM’dan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesine daha operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yaptığı aktarılarak, "Yapılan aramanın ardından tamamen boşaltılan tekne ABD kuvvetleri tarafından batırılmıştır. Gemideki şahıslar Ekvador makamlarına teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ABD, Doğu Pasifik'te kartellere ait bir tekne daha batırdı

Yapılan operasyonun uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirine bir darbe daha vurduğu ve narko-terör ağlarını çökertme hedefini ileriye taşıdığı kaydedildi.

ABD ORDUSU KARTELLERE AİT 2 TEKNEYİ DAHA BATIRMIŞTI

ABD ordusu son günlerde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde yine Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen benzer operasyonlarda, Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros karteli tarafından kullanılan 2 farklı yakıt ikmal teknesinin daha batırıldığını duyurmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası