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Ekonomi

Borsa 14 bin puanın altında kaldı! Yarın piyasaların gözü bu veride

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Borsa 14 bin puanın altında kaldı! Yarın piyasaların gözü bu veride

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,84 düşüşle 13.932,46 puandan tamamladı. 14 bin puan sınırının altında kalan endekste satış baskısı öne çıkarken, işlem hacmi 191,4 milyar liraya ulaştı. Piyasaların gözü ise yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Verinin, küresel piyasalarda ve Borsa İstanbul'da yön arayışını etkilemesi bekleniyor.

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Borsa İstanbul’da 191 milyar lirayı aşan devasa işlem hacminin döndüğü kritik günde, hisse bazlı çalkantılar yatırımcının nefesini kesti. Dev banka ve holding hisselerindeki alıcılı seyre rağmen genele yayılan satış baskısı BIST 100 endeksini aşağı çekti.

Endeks önceki kapanışa göre 118,1 puan azalırken, toplam işlem hacmi 191,4 milyar lira oldu. Endeks, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 13.932,46 puandan tamamladı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

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Başlık ResmiBorsa 14 bin puanın altında kaldı! Yarın piyasaların gözü bu veride

KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,59 ile bilişim oldu.

TRUMP YİNE PİYASALARIN ODAĞINDA

Küresel piyasaların seyrinde Orta Doğu'da süren gerilim etkili olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları piyasalarda risk iştahını destekledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise bankacılık ve holding endekslerindeki yükselişe karşın genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Borsa 14 bin puanın altında kaldı! Yarın piyasaların gözü bu veride
Başlık ResmiBorsa 14 bin puanın altında kaldı! Yarın piyasaların gözü bu veride

YARIN KRİTİK GÜN

Yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,57 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,95 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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