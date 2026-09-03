Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, şehre geldi

Trabzonspor'un renklerine bağladığı futbolcu Franculino Dju, Trabzon'a geldi. Transfer süreci hakkında konuşan Dju, "Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün söylediği şeyler benimde çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim." dedi.

Bordo-mavili takımın Midtjylland Kulübü'nden 4+1 yıllığına transfer ettiği 22 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Dju, burada gazetecilere Trabzonspor'a geldiği için kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Transfer sürecini değerlendiren Dju, "Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün söylediği şeyler benimde çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim." dedi.

Bu arada Dju'yu karşılaşmaya gelen taraftarlar, izin dönüşü havalimanında karşılaştıkları Onuachu ve Mendy ile fotoğraf çektirdi.

Franculino Dju

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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