Bolu Belediyesi’ndeki 34,2 milyon liralık "hayali araç" skandalında 21 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle hakimliğe gönderilirken, bir firariyi aramaya çalışmaları sürüyor.

Bolu Belediyesi’deki ihale skandalında adli süreç hız kazandı. Araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheliden 14’ü, jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliye binasına getirilen zanlılardan 6'sı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Bolu Belediyesi'nde 34 milyonluk 'hayalet araç' vurgunu! Şüpheliler hakim karşısında

1 FİRARİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Savcılıktaki 8 zanlı ile jandarmadaki diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bolu Belediyesi'nde 34 milyonluk 'hayalet araç' vurgunu! Şüpheliler hakim karşısında

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlisi S.E, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T, komisyon üyeleri M.E.G, T.Y, M.Y, İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö, temizlik şirketlerinin yetkilileri Ç.A, S.K, F.Ş.E, S.K, H.B, F.D, İ.T, A.G, yüklenici firma yetkilileri F.G, A.Y, F.L. ve Y.E. olmak üzere 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

34 MİLYONLUK YERSİZ ÖDEME

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği aktarılan bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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