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Bolu Belediyesi'ne 'hayali mesai' operasyonu! 22 kişi gözaltında

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Bolu Belediyesi'ne 'hayali mesai' operasyonu! 22 kişi gözaltında
Fotoğraf Başlığı Bolu Belediyesine hayali mesai operasyonu! 22 kişi gözaltında

Bolu Belediyesi'nde, çalışmayan çöp toplama araçlarının çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon liranın üzerinde haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. 22 kişi gözaltına alındı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, çöp toplama işini yürüten yüklenici firmaya yönelik incelemelerde usulsüzlük tespit edildi.

ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞLER!

Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde dahi çalışmış gibi evrak düzenlenerek yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi.

23 İSME GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında halihazırda tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da yer aldığı belediye yöneticileri, personeli ve şirket yetkililerinden oluşan toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bolu Belediyesine hayali mesai operasyonu! 22 kişi gözaltında
Başlık ResmiBolu Belediyesine hayali mesai operasyonu! 22 kişi gözaltında

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 7 farklı ilde 1 Eylül Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, tutuklu bulunan Özcan dışındaki 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere il ve ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan belediye muayene ve kabul komisyonu üyeleri Ö.Y., T.Y. ve E.G., Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö., Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C., İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö. ile Çevre Mühendisi S.E. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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