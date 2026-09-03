Tekirdağ açıklarında deniz yüzeyine yakın bölgede, halk arasında “sahanda yumurta” olarak bilinen sarı-kahverengi renkli Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüntülendi. Sıcaklıkların artmasıyla Marmara Denizi’nde görülen tür, dikkat çeken görünümüyle cep telefonu kamerasına yansıdı.

Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü.

DENİZE AÇILAN VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti. Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre deniz yüzeyinde akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi’nde şaşırtan görüntü! Sahanda yumurtayı andırıyor

Görüntülenen denizanasının, sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi. Bu türün Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görüldüğü, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi.

UZMANLAR UYARDI: SAKIN DOKUNMAYIN

Görünümü nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan denizanasının, kubbeye benzeyen yuvarlak gövdeleri ve alt kısmındaki çok sayıdaki uzantısı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Marmara Denizi’nde şaşırtan görüntü! Sahanda yumurtayı andırıyor

Uzmanlar, bu tür denizanalarına dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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