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Yaşam

Kilis'te mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı

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Kilis'te mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı
Fotoğraf Başlığı Kiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı

Kilis'te peynir ve yoğurt üretimi gerçekleştiren imalathanede yapılan denetimde, böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı, imalathanenin ise tuvaletin yanında bulunduğu ortaya çıktı. Denetim sırasında işletme sahibi duvardan atlayarak kaçarken, faaliyeti durdurulan işletmeye 396 bin TL ceza kesildi.

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Kilis Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine peynir imalathanesinde denetim gerçekleştirdi. Denetim yapılan sözde imalathanede hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ve böcekler arasında peynir üretildiği ortaya çıktı.

"BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN PİS YER BURASI"

Denetime Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de katıldı. İmalathanedeki görüntüler karşısında şaşkına dönen Bilecen, "2,5 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar gördüğümüz en pis yer burası." dedi.

Kiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı
Başlık ResmiKiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı

İŞLETMA SAHİBİ DUVARDAN ATLAYARAK KAÇTI

İşletme sahibinin zabıta ekiplerini gördüğü sırada duvardan atlayarak kaçtığı belirtilirken, Kilis Belediye Başkanı Bilecen zabıta ekiplerinden şahsın bulunmasını talep etti.

Kiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı
Başlık ResmiKiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı

"BUNLARI SATTIRMAYIZ"

Bilecen, halk sağlığının söz konusu olduğu durumlarda taviz verilmeyeceğini belirterek, "Hırsızlıkla sağlık hırsızlığı arasında hiçbir fark yok. Biz bunları sattırmayız." diye konuştu.

Kiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı
Başlık ResmiKiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Öte yandan, denetim sırasında kaçan şahıs kimliğini düşürdü. Kimlik üzerinden gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edildi.

Kiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı
Başlık ResmiKiliste mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı

396 BİN TL CEZA KESİLDİ

İnfiale yol açan sözde imalathaneye 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kilis
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