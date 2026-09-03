TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında 5 Eylül Cumartesi, 6 Eylül Pazar ve 7 Eylül Pazartesi günü yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
5 Eylül Cumartesi
16.00 Bandırmaspor-Boluspor: Melek Dakan
20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner
6 Eylül Pazar
20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara
20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu
20.00 Muğlaspor-Vanspor FK: Melih Aldemir
7 Eylül Pazartesi
17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan
17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz
20.00 Manisa FK-Bursaspor: Burak Demirkıran
20.00 Mardin 1969-Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan