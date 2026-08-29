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Spor

Bülent Korkmaz'dan Sarıyer mağlubiyeti sonrası açıkılama: Teslim olmayacağız

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Bülent Korkmaz'dan Sarıyer mağlubiyeti sonrası açıkılama: Teslim olmayacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sarıyer karşısında 60'ıncı dakikaya kadar ortaya koydukları futboldan çok memnun olduğunu belirterek, "Üst üste gelen hatalar maalesef bizi bu duruma getirdi. Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zorlu dönemleri hep beraber aşarız" dedi.

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Trendyol 1'inci Lig’in 4'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Sarıyer’e 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU DÖNEMİ HEP BERABER AŞARIZ"

Korkmaz, "60'ıncı dakikaya kadar oyundan çok memnunuz. İstediklerimizi yapmıştık. Ama ondan sonra üst üste gelen hatalar maalesef bizi bu duruma getirdi. Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zorlu dönemleri hep beraber aşarız. Ben buna inanıyorum" diye konuştu.

"GÜRAY'IN YAPMAMASI GEREKİRDİ"

Güray Vural’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ilgili 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Sarı kartı olan bir futbolcunun yaptığını doğru bulmuyorum. Yapmaması gerekiyor. Ben birçok şeyi söylüyorum ama burada herkes her şeyi gördü. İyi oynuyorduk, gerçekten iyi oynuyorduk. İstediklerimizi yapıyorduk. Böyle durumlarda duygularımıza hakim olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kadrodaki değişikliklere ilişkin bir soru üzerine Bülent Korkmaz, bazı oyuncuların yorulduğunu ve değişikliklerin zaman zaman oyunun gerektirdiği şartlara göre yapıldığını söyledi.

"SON ANDA BAŞKA TAKIMA GİDİYORLAR"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Korkmaz, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Öyle transferler oluyor ki oyuncuyla anlaşıyoruz, avukatı ve menajeriyle her şey tamam oluyor ama daha sonra oyuncu başka bir şey bekliyor, yurt dışındaki başka bir takıma gidiyor" dedi.

Taraftar sayısındaki düşüş ve tribünlerden gelen tepkilerle ilgili ise Korkmaz, "Kazanamıyorsanız taraftar protesto edebilir, haklıdır. Kazanıyorsanız alkışlar, kaybediyorsanız protesto eder. Bu kazanmayla ilgili. Kazandığımız ve hedefe doğru gittiğimiz zaman daha farklı olacak. Onu yapacağız" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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