Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım: Can Uzun imzası Talisca'nın kararına bağlı

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması halinde Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'a teklif yapmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki milli oyuncunun transferinde, Anderson Talisca'nın durumu belirleyici olacak. Galatasaray, Can Uzun'u kadrosuna katmak istemiş, Alman kulübünün yüksek bonservis beklentisi sebebiyle geri adım atmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım hakkı kazandıktan sonra orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'un, bu bölgedeki öncelikli hedeflerden biri olduğu konuşuluyor.

"TRANSFER KOLAY OLMAYACAK"

Alman kulübünün, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve Galatasaray'ın da çok istediği 20 yaşındaki milli yıldız için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Frankfurt'un, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin kolay olmayacağı belirtiliyor.

Can Uzun, bu sezon Almanya Kupası'nda 1 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti.

TALISCA GİDERSE TEKLİF YAPILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Can Uzun konusunda izleyeceği yol Anderson Talisca'nın geleceğine bağlı olacak. Bu sezon sahaya çıktığı 7 maçta 5 gol atan Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcu Can Uzun için Bundesliga ekibine resmi teklif yapması planlanıyor.

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol ve 7 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Talisca'nın transferi için Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Ancak Brezilyalı futbolcu, ayrılığı istemiyor ve yoluna sarı-lacivertlilerde devam etmeyi düşünüyor. Yıldız oyuncuyu göndermeyi planlayan Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcuyla bugün kritik bir görüşme yapacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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