Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Al-Jazira'ya transfer olacağı iddia edilen yıldız oyuncunun Portekizce olarak yaptığı paylaşımında yer alan söz tartışmaları beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen ve son dönemde takımdan ayrılacağı iddiaları ile gündeme gelen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı yıldız oyuncu, X hesabından Portekizce olarak, “As pessoas não são descartáveis para serem usadas e depois descartadas” sözlerini paylaştı.

Talisca'dan olay paylaşım! Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi

Türkçe çevirisi “İnsanlar kullanılıp sonra atılacak şeyler değildir” anlamına gelen sözler, ayrılık iddiaları ile gündeme olan Talisca'ya dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Talisca'dan olay paylaşım! Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi

AL-JAZİRA İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Talisca'nın paylaşımı, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı iddialarının ardından yapması dikkat çekti.

Talisca'dan olay paylaşım! Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi

GEÇEN SEZON 32 GOLE KATKI SAĞLADI

Anderson Talisca, geçen sezon sarı-lacivertli takımda çıktığı 45 maçta 32 gole direkt katkı sağladı.

Yıldız oyuncu bu maçlarda 27 gol, 5 asist üretti.

Haberle İlgili Daha Fazlası