Hamaney'den yetkililere kritik uyarı! "Kesin olarak ilan ediyorum"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, 'Hükümet Haftası' dolayısıyla yayımladığı mesajında yetkililere dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Hamaney, toplumun bütünlüğünü zedeleyecek adımlardan kaçınılmasını isterken, "Toplumsal bütünlüğe zarar verecek herhangi bir şey yapmak yasaktır" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, 'Hükümet Haftası' kapsamında yayımladığı mesajda hükümetin ekonomi politikalarından toplumsal bütünlüğe kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Hamaney, özellikle yetkililere yönelik yaptığı uyarıyla dikkat çekti.

Devlet kurumlarında görev yapan çalışanları ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik eden Hamaney, savaş döneminde ve sonrasında yürütülen çalışmalar nedeniyle hükümete teşekkür etti.

Hamaney, ABD ve İsrail kaynaklı baskılar, yaptırımlar ve kuşatma koşullarına rağmen halkın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin sağlanması, zarar gören bölgelerin onarılması ve enerji yönetimi konusunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

EKONOMİ MESAJI: YERLİ ÜRETİME AĞIRLIK VERİLMELİ

İran dini lideri, hükümetin öncelikleri arasında enflasyon ve işsizlikle mücadele, ithalatın kontrollü şekilde yönetilmesi ve yatırımların artırılması gerektiğini ifade etti.

ABD dolarının İran ekonomisindeki etkisinin azaltılması gerektiğini de belirten Hamaney, ekonomik sorunların çözümünde yerli üretimin artırılmasına vurgu yaptı.

Hamaney, yerli üretimin yeterli olmadığı alanlarda ithalattan doğru şekilde yararlanılması gerektiğini belirterek, üretimin teşvik edilmesiyle birlikte ithalat ve fiyatların da etkin biçimde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

"CESARET KIRICI AÇIKLAMALARDAN KAÇININ"

Hamaney'in mesajında en dikkat çeken bölümlerden biri ise İranlı yetkililere yönelik uyarısı oldu.

Yetkililerden "ulusal ve genel motivasyonu zayıflatan, cesaret kırıcı açıklamalardan" uzak durmalarını isteyen Hamaney, toplumsal birlik konusunda net bir mesaj verdi.

Hamaney, "Kesin olarak ilan ediyorum: toplumsal bütünlüğe zarar verecek herhangi bir şey yapmak yasaktır" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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