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Spor

Fatih Tekke'den istifa kararı sonrası ilk sözler! "Şimdi önümüze bakma zamanı"

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Fatih Tekke'den istifa kararı sonrası ilk sözler!
Fotoğraf Başlığı Fatih Tekkeden istifa kararı sonrası ilk sözler! Şimdi önümüze bakma zamanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros mağlubiyetinin ardından aldığı istifa kararının yönetim tarafından kabul edilmemesi sonrası ilk kez konuştu. Tekke, yaşanan sürecin geride bırakılması gerektiğini belirterek, "Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı" dedi.

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Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaşanan istifa süreci sona erdi. Teknik Direktör Fatih Tekke, maç sonrası kendi inisiyatifiyle aldığı istifa kararının yönetim tarafından kabul edilmemesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Maçın ardından yaşanan duygusal yoğunluk nedeniyle istifa kararı aldığını belirten Tekke, kararın tamamen kendi inisiyatifiyle alındığını ifade etti.

Fatih Tekke, açıklamasında, "Maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor’a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİZ"

Başkan Ertuğrul Doğan'a kendisine verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Tekke, takımına olan inancının devam ettiğini vurguladı.

Tekke, "Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız" dedi.

Takımdaki eksiklerin zaman içerisinde giderileceğini belirten Tekke, Trabzonspor'un her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuşacağını ve camiaya yakışan mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Fatih Tekkeden istifa kararı sonrası ilk sözler! Şimdi önümüze bakma zamanı
Başlık ResmiFatih Tekkeden istifa kararı sonrası ilk sözler! Şimdi önümüze bakma zamanı

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI"

Lig ve Avrupa'da önlerinde önemli hedeflerin bulunduğuna dikkat çeken Fatih Tekke, yaşanan mağlubiyetin ardından takımın yeniden hedeflerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Tekke, "Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı" diye konuştu.

Trabzonspor için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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