Fatih Tekke'ye tepki: Öz evlat da olsa kimse Trabzonspor’dan üstün değil

Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Gökhan Saral, 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Fatih Tekke’ye tepki gösterdi. Saral, bordo-mavili takımın teknik direktörlüğünün duygusal kararlarla bırakılacak bir makam olmadığını belirterek, "Öz evlat" olarak görülen isimlerin dahi istifayı gündeme getirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'a elenmesinin ardından Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Ancak Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim tarafından istifa kabul edilmedi. Bu gelişme, camia içerisinde tartışmalara sebep oldu.

"DAĞ GİBİ BİR CAMİA VE BAŞKAN VAR"

Bordo-mavili kulübün eski başkan yardımcısı Gökhan Saral, Trabzonspor’un "öz evlatları" olarak görülen isimlerin dahi istifa düşüncesine alan açmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Trabzonspor’un öz evlatlarının ‘istifa’ diye bir düşünce alanına açılmaları dahi kabul edilebilir bir söylem ve eylem değildir. Hele hele mikrofonlar aracılığı ile cam ekranlara, basına konuşmak çok ama çok yakışıksızdır" dedi.

Trabzonspor’un güçlü bir kadroya ve büyük bir camianın desteğine sahip olduğunu vurgulayan Saral, Başkan Doğan’ın da kulübün arkasında durduğuna dikkat çekerek, "Çok güzel bir kadro, arkasında dağ gibi duran bir camia ve başkan varken duygusal açıklamalarla güvenoyu desteği istemek boştur" ifadelerini kullandı.

Fatih tekke, Ferencvaros maçı sonrası "Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun" dedi.

"UMARIM DÖKĞLEN SU KABINI DOLDURUR"

Tekke’nin istifa kararını değerlendiren Saral, Trabzonspor’un kişilerin üzerinde olduğunu belirterek, "Umarım dökülen su kabını doldurur. Öz evlat da olsa kimse Trabzonspor’dan üstün değildir" şeklinde konuştu.

"GÖK VE KÖK MESELESİ İYİ KAVRANMALI"

Fatih Tekke’nin daha önce kullandığı "Gök ve Kök" ifadesine de atıfta bulunan Saral, Trabzonspor camiasında herkesin konumunu ve sorumluluğunu iyi bilmesi gerektiğini söyledi: Herkes sözünü, özünü, yerini Fatih Sultan Tekke’nin kendi deyimiyle ‘Gök ve Kök’ meselesini iyi kavramalıdır.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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