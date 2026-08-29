Verileri aldılar! Yeni Parti, CHP’nin üye listesini de götürmüş

Yeni Parti’nin üye sayısı bir ayda 700 bini aştı. CHP kurmayları, Özel’cilerin üye verilerini de götürdüğünü ve bunları kullanarak CHP’lilere kanca attığını öne sürdü.

CHP’den ayrılarak kurulan Yeni Parti’nin kısa sürede 500 bin üyeyi aşması tartışma başlattı. Yeni Parti'nin CHP'nin üye kayıt sistemini usulsüz şekilde kopyaladığı ve istifa eden CHP'lileri bu verileri kullanarak, kısa sürede Yeni Parti üyesi yaptığı iddia edildi.

CHP’NİN ALTYAPISI KULLANILIYOR İDDİASI

Partinin özellikle 24-26 Ağustos tarihleri arasında 100 binden fazla yeni üye kaydetmesinin, CHP’nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlanılmasıyla mümkün olduğu iddia edildi. CHP’den istifa edenlerinin sayısının 700 bini geçtiği öğrenilirken, Yeni Parti'nin üye sayısındaki artışı aynı döneme denk geldi.

“ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ ÜYE VERİLERİNİ YANLARINDA GÖTÜRDÜ”

Özgür Özel ve ekibinin CHP’den ayrılırken yaklaşık 2 milyon üyenin kişisel verilerini de yanlarında götürdüğünü, Yeni Parti’deki üyelik sürecinin bu veriler kullanılarak hızlandırıldığını ileri sürdü. Kaynaklar, "Bu kayıtları elinde bulundurmaları Yeni Parti'nin çok kısa sürede yüz binlerce kişiyi sisteme işlemesini kolaylaştırdı. Özellikle 24-26 Ağustos arasındaki yaklaşık 100 bin kişilik artışı başka türlü açıklayamıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÜYELER TEK TEK ARANIYOR

CHP kurmayları, Yeni Partili milletvekilleri ve belediye başkanlarının bölgelerindeki üyeleri tek tek aradığını belirterek, “Partiden ayrılan belediye başkanları, illerde üyeleri arayıp, CHP’den istifa etmeleri ve Yeni Partiye üye olmaları için baskı yapıyor. Belediyede çalışan varsa işten atmakla tehdit ediyor” iddiasında bulundu.

TOLGA SAĞ’A “SİYASİ İKİYÜZLÜLÜK" TEPKİSİ

Öte yandan CHP üyesi olmasına rağmen Yeni Parti'ye destek verdikleri gerekçesiyle disipline sevk edilen 49 kişi arasında yer alan Tolga Sağ, neden istifa etmediklerini "Ben ve ihraç edilen diğer yol arkadaşlarımız en başından beri 'Yeni'den yana duruşumuzu net olarak ortaya koymuş bulunuyoruz. Şu ana kadar CHP’de kalmamız da 'Yeni'nin stratejik planlamasının gereğidir. Yoksa gerçekten bu işbirlikçileri, yöneticilerimiz olarak gördüğümüzü falan mı sandınız" sözleriyle açıkladı. Sağ'ın sözleri, sosyal medyada ve parti kulislerinde tepkilere neden olurken, "siyasi ikiyüzlülük" şeklinde yorumlandı.

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