Terörist Yüksel Koç hakkında iddianame: Almanya PKK’nın peşine düştü

Almanya Federal Başsavcılığı, PKK’nın Avrupa yapılanmasının yönetim kademesinde yer aldığı öne sürülen Yüksel Koç hakkında terör örgütü üyeliği ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

Almanya Federal Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanmasının yönetim kademesinde yer aldığı öne sürülen Türk vatandaşı Yüksel Koç Hakkında iddianame hazırladı.

Federal Başsavcılığın yazılı açıklamasına göre iddianame, 6 Ağustos 2026’da Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi Devlet Güvenliği Dairesine sunuldu.

Yüksel Koç’un, Almanya’da yabancı terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya üye olmak ve örgüt adına faaliyet yürütmekle suçlandığı bildirildi.

Savcılık, Yüksel Koç’un Avrupa yapılanmasının yönetiminden gelen talimatları uyguladığını kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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