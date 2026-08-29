Terörist Yüksel Koç hakkında iddianame: Almanya PKK’nın peşine düştü
Almanya Federal Başsavcılığı, PKK’nın Avrupa yapılanmasının yönetim kademesinde yer aldığı öne sürülen Yüksel Koç hakkında terör örgütü üyeliği ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü suçlamalarıyla iddianame hazırladı.
Almanya Federal Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanmasının yönetim kademesinde yer aldığı öne sürülen Türk vatandaşı Yüksel Koç Hakkında iddianame hazırladı.
Federal Başsavcılığın yazılı açıklamasına göre iddianame, 6 Ağustos 2026’da Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi Devlet Güvenliği Dairesine sunuldu.
PKK'nın tamamen silah bırakması için altyapı hazır! AK Parti'li Ensarioğlu tarih verdi
Yüksel Koç’un, Almanya’da yabancı terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya üye olmak ve örgüt adına faaliyet yürütmekle suçlandığı bildirildi.
Suriyeli güvenlik kaynağı, SDG'nin fesih sürecini gazetemize anlattı: Barış, Şeyh Maksut zaferiyle geldi
Savcılık, Yüksel Koç’un Avrupa yapılanmasının yönetiminden gelen talimatları uyguladığını kaydetti.