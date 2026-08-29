12. Yargı Paketi kapsamında “Alo Adalet Hattı” hayata geçiriliyor. Eylülde üç pilot ilde başlayacak sistemle geciken dava ve soruşturmalar yakından takip edilecek.

12’inci Yargı Paketi kapsamında yer alan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ve aynı amaca hizmet edecek Alo Adalet Hattı (135) kademeli olarak hayata geçiriliyor.

Eylül ayı itibarıyla Ankara, İzmir ve İstanbul olarak belirlenen üç pilot ilde faaliyete girecek Alo Adalet, ekim ayından sonra tüm adliyelerde vatandaşların talep ve şikâyetleri alacak.

Daha hızlı yargılama için iki yeni adım geliyor

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları sayesinde yargısal gecikmeye yol açan idari, yapısal ve organizasyonel tıkanıklıklar erken aşamada belirlenecek.

Daha hızlı yargılama için iki yeni adım geliyor

Hedef süreler, ortalama görülme ve dosya bekleme süreleri yakından takip edilecek. Uzun süren soruşturma ve davaların gecikme nedenleri analiz edilecek.

İki yılı aşan dosyalar başta olmak üzere geciken işler için özel çalışma planları ve hızlandırıcı idari tedbirler geliştirilecek. Alo Adalet ve yazılı başvurular üzerinden iletilen gecikme talepleri kayıt altına alınarak sonuçları takip edilecek.

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