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Türkiye, Asya’nın kilit ülkesi oluyor! ABD basını: Mekke Anlaşması, bölgedeki güç dengelerini etkileyecek

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Türkiye, Asya’nın kilit ülkesi oluyor! ABD basını: Mekke Anlaşması, bölgedeki güç dengelerini etkileyecek

Ankara’nın askerî kapasitesi ve savunma sanayisi, Pakistan’ın stratejik imkânları, Suudi Arabistan’ın ise ekonomik ve jeopolitik ağırlığı, Asya’da bütün hesapların yeniden yapılmasına yol açacak.

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Mekke Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ı ortak savunma ve güvenlik anlayışında buluştururken, bölgesel dengeler açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. ABD merkezli yayın organı Eurasia Review’da yayınlanan “Türkiye’nin Güney Asya’daki Çok Yönlü Dış Politikası” başlıklı analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin izlediği bağımsız dış politika mercek altına alındı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ı kolektif savunma çerçevesinde bir araya getiren Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Ankara’nın Güney Asya ve Körfez politikalarındaki konumunu daha da güçlendirdiği kaydedildi. Haberde üç ülkenin askerî, stratejik ve ekonomik imkânlarını bir araya getiren anlaşmanın, yeni bir iş birliği zemini oluşturduğu ve bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek bir yapıya dönüşebileceği vurgulandı.

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Analizde “Türkiye Asya’nın kilit ülkesi hâline geliyor. Ankara’ya yepyeni kapılar açılıyor. Özellikle askerî kapasitesi ve uluslararası diplomatik etkinliği Türkiye’yi ayrı bir yere taşıyor” denildi.

TÜRKİYE’NİN KAPASİTESİ ÖNE ÇIKTI

Mekke Anlaşması’nın önemli unsurlarından birinin Türkiye’nin sahip olduğu askerî kapasite ve stratejik konum olduğunu vurgulayan Eurasia Review, Ankara’nın farklı bölgelerde geliştirdiği diplomatik ve güvenlik ilişkilerinin, anlaşma kapsamında oluşturulabilecek ortak yapının bölgesel etkisini artırabilecek unsurlar arasında değerlendirildiğini dile getirdi. Analizde, Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları, füzeler, savaş gemileri, zırhlı araçlar ve elektronik harp sistemleri gibi alanlarda geliştirdiği kapasitenin de iş birliğinin önemli başlıklarından birini oluşturduğu ifade edildi. Anlaşma kapsamında insansız hava araçları, yapay zekâ, elektronik harp, askerî üretim ve teknoloji transferi alanlarında ortak çalışmalar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

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Haberde, üç ülkenin savunma sanayileri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin Mekke Anlaşması’nın somut sonuç doğurabilecek alanları arasında bulunduğu kaydedildi. Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki kapasitesi ile Pakistan’ın askerî imkânlarının Suudi Arabistan’ın ekonomik ve jeopolitik ağırlığıyla bir araya gelmesinin, anlaşmanın bölgesel etkisini artırabilecek unsurlar arasında bulunduğu aktarıldı.

ANKARA’YA YEPYENİ KAPILAR AÇILIYOR

Analizde, Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’den Orta Doğu’ya, Kızıldeniz’e ve Hint Okyanusu’na uzanan geniş coğrafyada geliştirdiği ilişkilerin, Ankara’nın bölgesel güvenlik politikalarındaki ağırlığını artırdığı belirtildi.

Eurasia Review’daki değerlendirmede, bölgede devam eden savaşlar, çatışmalar ve değişen güç dengelerinin üç ülkenin güvenlik iş birliğini daha önemli hâle getirdiği ifade edilirken “Türkiye Asya’nın kilit ülkesi hâline geliyor. Ankara’ya yepyeni kapılar açılıyor. Özellikle askerî ve uluslararası diplomatik etkinliği Türkiye’yi ayrı bir yere taşıyor” denildi.

Analizde, bu iş birliğinin genişlemesi hâlinde Mekke Anlaşması’nın bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir merkez oluşturabileceği ve Türkiye’nin bu yapının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenebileceği kaydedildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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