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Anayasa Mahkemesinin iptali sonrası yeni düzenleme yapılıyor: Nafakanın süresine hâkim karar verecek

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Anayasa Mahkemesinin iptali sonrası yeni düzenleme yapılıyor: Nafakanın süresine hâkim karar verecek
Fotoğraf Başlığı Anayasa Mahkemesinin iptali sonrası yeni düzenleme yapılıyor: Nafakanın süresine hâkim karar verecek

Düzenlemede, tarafların ekonomik durumu ve kusur hâlleri nafakada belirleyici olacak. Kısa süreli evliliklerde nafaka süresi de kısalacak.

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HABER MERKEZİ/ ANKARA- Anayasa Mahkemesinin (AYM) haziran ayında iptal ettiği süresiz nafaka konusunda yeni düzenleme yapılması için düğmeye basıldı. AYM, yeni düzenleme için 9 aylık süre vermişti.

Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçu kurmayları bu sebeple aile hukuku da dâhil olmak üzere 13’üncü yargı paketinde süresiz nafaka konusunda yeni düzenleme yapılması için çalışma başlattı.

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Meclis açıldığında gündeme getirilecek yeni düzenlemede, süresiz nafaka uygulamasına son verilecek. Ancak burada hâkimin takdiri belirleyici olacak. Tarafların ekonomik durumu ve boşanma davalarındaki kusurlu olma hâlleri nafakanın süresinde etkili olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptali sonrası yeni düzenleme yapılıyor: Nafakanın süresine hâkim karar verecek
Başlık ResmiAnayasa Mahkemesinin iptali sonrası yeni düzenleme yapılıyor: Nafakanın süresine hâkim karar verecek

Hâkim, bu duruma bakarak nafakanın süresini takdir edecek. Kadının çalışamayacak durumda olması ve başka geliri olmaması durumunda hâkim uzun süreli nafaka kararı alabilecek. Evlilik süresi de nafaka süresinde belirleyici olacak.

Bu kapsamda evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi, bir yılın altındaki evliliklerde ise nafaka süresinin en fazla 5 yıl olması üzerinde duruluyor.

Anayasa Mahkemesinin iptali sonrası yeni düzenleme yapılıyor: Nafakanın süresine hâkim karar verecek
Başlık ResmiAnayasa Mahkemesinin iptali sonrası yeni düzenleme yapılıyor: Nafakanın süresine hâkim karar verecek

AİLE HUKUKU DA PAKETTE

Yargı Paketinde ayrıca boşanma davaları ile nafaka ve velayet davalarının birbirinden ayrı görülmesine yönelik de düzenleme olacak. Buna göre boşanma davalarının 2-3 ayda tamamlanması, velayet, mal paylaşımı ve nafaka davalarının boşanma davasından ayrı olarak tamamlanması öngörülüyor.

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Böylece velayet, mal paylaşımı ve nafaka nedeniyle yıllar süren çekişmeli boşanma davalarının kısa süre içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Düzenleme ile, tarafların yıllarca süren yargılama nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik olarak yıpranmasının önüne geçilmesi ve yeni bir hayat kurmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

MAL PAYLAŞIMINDA ZAMAN AŞIMI 5 YIL

Taslakta boşanma davasının kesinleşmesinden sonra mal paylaşımına ilişkin dava açma süresi de yeniden düzenleniyor. Buna göre mal paylaşımı davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla indiriliyor.

5 yıllık süre içinde mal paylaşımı davası açılmazsa, mal paylaşımı talebinde bulunmak mümkün olmayacak. Ekim ayında gündeme getirilecek yargı paketi ile sahte hesaplar açılmaması için sosyal medyaya kimlikle girilmesi, böylece sosyal medya üzerinden herhangi bir suç işlenmesi durumunda sanığa kolaylıkla ulaşılması amaçlanıyor. Bu konuda Siber Güvenlik Başkanlığı da devrede olacak.

Mahkemeler Siber Güvenlik Başkanlığından suç işleyenlerin kimlik bilgilerini isteyebilecek. Taslak, sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getiriyor. 3 aylık geçiş sürecinin olacağı düzenlemenin devreye girmesi ile birlikte sahte hesaplar da kapatılacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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