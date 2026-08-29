Avrupalı Oosterwolde! İtalya'ya transferi iptal olan yıldız geri döndü

Roma’nın kapısından dönen Hollandalıya kulüp arayan F.Bahçe, aksi bir durumda onu Devler Ligi’nde ve kupada kullanmayı planlıyor…

Fenerbahçe’nin maliyetinin üç katına Roma’ya satmaya hazırlandığı Jayden Oosterwolde, sağlık kontrolünden geçemeyince elde kaldı.

ROMA SAYFASI KAPANDI

Hollandalı savunmacı için satın alma opsiyonuyla kiralama anlaşması yapan İtalyan devi, kapsamlı sağlık kontrolü sonrası “Sahalara dönmesi gecikecek” gerekçesiyle Fenerbahçe’den indirim isteyince transfer iptal oldu. Oosterwolde, Fenerbahçe’ye geri dönerken kontenjanı dolu olan sarı lacivertliler yeni arayışlara girdi.

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MALİYETİ DERT DEĞİL

Sakatlık gerekçesi Jayden Oosterwolde’nin hem piyasasını düşürdü hem de taliplerini azalttı. Fenerbahçe ise satın alma opsiyonuyla birlikte yaklaşık 20 milyon avroluk gelirden mahrum oldu. Şimdi Oosterwolde için yeni kulüp arayışları başladı. Hollandalıyı en kötü ihtimalle kiralık olarak göndermek isteyen Fenerbahçe, amacına ulaşamazsa oyuncuyu Avrupa listesine yazacak, Türkiye’de ise kupa mücadelesinde değerlendirecek. Oosterwolde’nin yıllık ücreti 800 bin avro.

GÖNLÜNE GÖRE OLDU

Fenerbahçe’den istemeyerek ayrılan Oosterwolde, giderayak verdiği röportajda, “Bir sene daha burada kalmayı arzu ediyordum. Umarım Fenerbahçe, Lyon’u eler ve Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yla eşleşir” demişti. Jayden’ın istedikleri gerçek oldu.

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