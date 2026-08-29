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Sağlık

Diyetisyen tavsiyesi: ‘İki günde 5 kilo verdiren’ diyetten uzak durun

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Diyetisyen tavsiyesi: ‘İki günde 5 kilo verdiren’ diyetten uzak durun
Fotoğraf Başlığı Diyetisyen tavsiyesi: ‘İki günde 5 kilo verdiren’ diyetten uzak durun

Sosyal medyada hızla yayılan “2 günde 5 kilo” vaatli diyetler sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, tek tip beslenmenin kas kaybı ve vitamin-mineral eksikliğine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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Sosyal medyada dolaşan ‘2 günde 5 kilo verdiren’ detoks veya metabolizma hızlandırıcı diyetlerin çok tehlikeli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, diyet sürecinde yapılan hataların kas doku kaybına ve çeşitli sağlık problemlerine yol açtığını belirtti.

Diyette yapılan en büyük yanlışlardan birisinin, sadece salata gibi tek tip gıdalarla beslenmek olduğuna dikkat çeken Ok “Vücuda kompleks karbonhidrat, protein ve yağ alınmadığında çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor ve hedeflenen kilo verimi gerçekleşmiyor.

Diyetisyen tavsiyesi: ‘İki günde 5 kilo verdiren’ diyetten uzak durun
Başlık ResmiDiyetisyen tavsiyesi: ‘İki günde 5 kilo verdiren’ diyetten uzak durun
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Üstelik bu hızlı kilo verdiren diyetler, protein, vitamin ve mineral kayıplarına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Aynı zamanda ürünlerin üzerindeki ‘şekersiz’ ve ‘fit’ etiketlerine de aldanmamak gerekiyor. Bu ürünlerin içerisinde şeker olmasa bile yüksek oranda nişasta veya fazla miktarda katkı maddesi bulunabiliyor” diye konuştu.

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