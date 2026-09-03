Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak bastı: "Sonu şampiyonluk olsun"

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, Alanyaspor'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, saat 17.15 sularında İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılara transferinin çok hızlı geliştiğini kaydeden 22 yaşındaki savunmacı, havalimanında yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. İnşallah sonu şampiyonluk olur." diye konuştu.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.

"ÇOK MUTLUYUM, GURURLUYUM"

Siyah beyazlılara transferi hakkında konuşan Akdağ, "Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. İnşallah sonu şampiyonluk olur." sözlerini sarf etti.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Ümit Akdağ" başlıklı paylaşımında, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Ümit Akdağ

CHELSEA ALTYAPISINDA FORMA GİYDİ

Romanya'nın başkenti Bükreş doğumlu 22 yaşındaki stoper, FCSB ve Chelsea altyapılarında forma giydikten sonra 2017 yılında Alanyaspor'a transfer oldu.

Akdeniz ekibinin formasını ilk kez 2022-2023 sezonunun son haftasında giyen Ümit Akdağ, Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da da kiralık olarak görev yaptı.

Genç futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 3 haftada Alanyaspor formasıyla 90'ar dakika sahada kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası