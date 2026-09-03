Range Rover, 56 yıllık tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir modele kavuştu. İki elektrik motoruyla 543 HP güç ve 850 Nm tork üreten Range Rover Electric; 118,5 kWh bataryası, 600 kilometreye ulaşan menzili ve 900 mm sudan geçiş kapasitesiyle geldi.

Range Rover Electric, uzun süren geliştirme ve test çalışmalarının ardından resmen tanıtıldı. İngiliz üretici, otomobili yalnızca mevcut Range Rover’ın elektrikli versiyonu olarak değil, markanın lüks ve arazi yeteneklerini yeni döneme taşıyan amiral gemisi olarak konumlandırıyor.

Yeni modelin tasarımı içten yanmalı Range Rover’dan büyük ölçüde ayrılmıyor. Asıl değişiklik, gövdenin altında bulunan çift elektrik motorlu güç sistemi ve 800 voltluk elektrik mimarisinde yaşanıyor.

Efsane elektriklendi! Range Rover 600 km menzille tanıtıldı

İKİ ELEKTRİK MOTORUYLA GELDİ

Range Rover Electric’in ön ve arka aksında birer adet 260 kW kapasiteli sabit mıknatıslı elektrik motoru bulunuyor. Ancak iki motorun teorik güçleri doğrudan toplanarak aracın sistem gücü olarak kullanılmıyor.

Batarya ve güç elektroniğinin sağlayabildiği birleşik azami sistem gücü 405 kW, yani yaklaşık 550 beygir olarak açıklandı. Elektrikli Range Rover’ın ürettiği 850 Nm tork, bugüne kadar seri üretime giren bütün Range Rover modellerinden daha yüksek.

Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip model 0’dan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede çıkıyor.

Elektrik motorlarında silisyum karbür yarı iletkenlerden yararlanılıyor. JLR’ye göre bu motorlar, aynı boyutlardaki geleneksel elektrik motorlarına kıyasla yüzde 20 daha fazla tork sağlayabiliyor.

Efsane elektriklendi! Range Rover 600 km menzille tanıtıldı

118,5 KWH BATARYAYLA 600 KİLOMETRE MENZİL

Range Rover Electric’te 344 prizmatik hücreden oluşan, kullanılabilir kapasitesi 118,5 kWh olan lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya hücreleri tek bir geniş tabaka yerine üst üste yerleştirilen iki katlı bir paket içerisinde konumlandırılıyor.

Modelin WLTP ölçümüne göre azami menzili 600 kilometre olarak açıklandı. Range Rover, standartlaştırılmış gerçek kullanım güzergahında ise 535 kilometreye kadar menzil elde edildiğini belirtiyor.

Efsane elektriklendi! Range Rover 600 km menzille tanıtıldı

YÜZDE 10’DAN 80’E 22 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

800 voltluk elektrik mimarisi, Range Rover Electric’in uygun bir DC istasyonda 350 kW’a kadar şarj gücü kabul etmesini sağlıyor. Batarya, ideal koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşabiliyor.

JLR, 10 dakikalık şarjla WLTP ölçümüne göre 220 kilometreye kadar menzil eklenebileceğini belirtiyor.

Ev ve iş yerlerinde 22 kW AC şarj kullanıldığında bataryanın tamamen doldurulması yaklaşık yedi saat sürüyor. Standart 7 kW’lık ev tipi şarj cihazında ise bu süre yaklaşık 19 saate çıkıyor.

ELEKTRİKLİ OLDU AMA ARAZİ ÖZELLİKLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Elektrikli Range Rover, 900 mm derinliğindeki sudan geçebiliyor. Bu değer, içten yanmalı motora sahip mevcut Range Rover’ın sudan geçiş kapasitesiyle aynı seviyede.

Yeni Integrated Traction Management sistemi, elektrik motorlarının hızını 50 milisaniye içerisinde ayarlayabiliyor. JLR’ye göre sistem, tutunma kaybına benzinli veya dizel bir otomobildeki mekanik aktarma düzeninden 100 kata kadar daha hızlı tepki verebiliyor.

Intelligent Driveline Dynamics ise arka aksa gönderilen torku yüzde 100 ile sıfır arasında değiştirebiliyor. Böylece kaygan yüzeylerde tekerleklerin gereksiz yere patinaja düşmesi engelleniyor.

Range Rover Electric’te günlük şehir kullanımının yanında arazi sürüşü için geliştirilen bir tek pedal modu bulunuyor. Sürücü, gaz pedalını bıraktığında rejeneratif frenleme sistemi aracı kontrollü biçimde yavaşlatıyor. Range Rover Electric durduğu noktadan 33 derece eğimli bir yüzeyde hareket edebiliyor ve hızını koruyarak 45 dereceye ulaşan yokuşları tırmanabiliyor.

Efsane elektriklendi! Range Rover 600 km menzille tanıtıldı

RANGE ROVER ELECTRİC FİYATI NE KADAR, TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Range Rover Electric’in İngiltere başlangıç fiyatı 154.070 sterlin (10.040.000 TL) olarak açıklandı. Siparişler İngiltere’de açılmış durumda. Standart ve Uzun aks seçenekleriyle SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra ve SV Black donanım paketleriyle alınabilecek.

Elektrikli model, Range Rover’ın İngiltere’deki Solihull fabrikasında üretilecek. Marka, 1970 yılından bu yana Range Rover üretiminin gerçekleştirildiği tesisi elektrikli araçlara hazırlamak için kapsamlı biçimde yeniledi.

Batarya paketleri ve elektrikli güç üniteleri ise Wolverhampton’daki merkezde hazırlanacak.

Range Rover Electric’in Türkiye satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. Modelin Avrupa siparişlerinin açılması, Türkiye’ye gelme ihtimalini güçlendirse de henüz resmi bir duyuru bulunmuyor.

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