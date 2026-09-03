Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Mesut Zorer idaresindeki otomobil, Yedisu-Erzincan kara yolunun Giyimli mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi ve kayalığa çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Duliye Zorer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobilde can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi​​​​​​​ ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Yedisu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIYedisu

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