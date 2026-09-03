"2026/3 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" paylaşıldı. Kılavuzla birlikte 2026 yılı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru takvimi yayımlandı. Belirlenen takvim doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 1 Eylül 2026 tarihinden bu yana sürüyor. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için son gün ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri için başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Yayımlanan "2026/3 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"da, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler yer aldı. Kılavuzda, başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuz yayımlandı! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için son gün ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına ilişkin eğitimler, 4 Eylül 2026-18 Aralık 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

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