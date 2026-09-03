1 şarj ile 936 kilometre yol gitti! 7 kişilik SUV Skoda PEAQ'in menzili ve özellikleri şaşırttı

Ancak deneme için enerji tüketimini düşürmeye uygun bir rota seçildi ve sürüş tarzı tamamen menzili artırmaya odaklandı. Skoda mühendisleri de müşterilerin PEAQ’ı günlük hayatta bu şekilde kullanmasının beklenmediğini açıkça belirtiyor.

Günlük kullanımda klima, yolcu ve bagaj yükü, otoyol hızı, ani hızlanmalar, hava sıcaklığı ve yol eğimi gibi etkenler menzili önemli ölçüde değiştirebilir.

Dolayısıyla 936 kilometre, normal şartlarda her PEAQ kullanıcısının ulaşabileceği bir menzil değeri değil; otomobilin en uygun koşullarda ve ekonomik sürüşle neler yapabileceğini gösteren bir rekor sonucu.