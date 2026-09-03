1 şarj ile 936 kilometre yol gitti! 7 kişilik SUV Skoda PEAQ'in menzili ve özellikleri şaşırttı
Elektrikli otomobillerde menzil rekorlarına bir yenisi daha eklendi. Skoda’nın şimdiye kadar ürettiği en büyük SUV olan PEAQ, Çekya’dan Hollanda’ya uzanan rotayı bataryasını şarj etmeden tamamladı.
Skoda çalışanları Marek Jež ile Jakub Krs tarafından kullanılan otomobil, şirketin Mladá Boleslav’daki genel merkezinden yola çıkarak Almanya üzerinden Hollanda’nın Zandvoort kasabasına ulaştı. Yolculuğun sonunda kilometre sayacı 936 kilometreyi gösterdi.
Rekor sürüş, bağımsız test ve sertifikasyon kuruluşu TÜV SÜD gözetiminde gerçekleştirildi.
REKOR ÖZEL HAZIRLANMIŞ BİR PROTOTİPLE KIRILMADI
Denemede modifiye edilmiş bir prototip yerine seri üretim Skoda PEAQ 90 kullanıldı. Otomobilin batarya kapasitesi, elektrik motoru, jantları ve lastikleri müşterilere teslim edilen versiyonla aynıydı.
SKODA PEAQ’IN GERÇEK MENZİLİ 936 KİLOMETRE Mİ?
Rekor sonucunun aracın resmi menziliyle karıştırılmaması gerekiyor. Skoda PEAQ 90’ın homologasyonla belirlenen WLTP menzili 647 kilometreye kadar çıkıyor.
Rekor sürüşünde elde edilen 936 kilometrelik mesafe, resmi WLTP değerinden 289 kilometre daha fazla. Bu da yaklaşık yüzde 45’lik bir fark anlamına geliyor.
Ancak deneme için enerji tüketimini düşürmeye uygun bir rota seçildi ve sürüş tarzı tamamen menzili artırmaya odaklandı. Skoda mühendisleri de müşterilerin PEAQ’ı günlük hayatta bu şekilde kullanmasının beklenmediğini açıkça belirtiyor.
Günlük kullanımda klima, yolcu ve bagaj yükü, otoyol hızı, ani hızlanmalar, hava sıcaklığı ve yol eğimi gibi etkenler menzili önemli ölçüde değiştirebilir.
Dolayısıyla 936 kilometre, normal şartlarda her PEAQ kullanıcısının ulaşabileceği bir menzil değeri değil; otomobilin en uygun koşullarda ve ekonomik sürüşle neler yapabileceğini gösteren bir rekor sonucu.
TÜKETİM 9,2 KWH/100 KM’YE DÜŞTÜ
Rekorun en dikkat çekici verilerinden biri, ortalama enerji tüketiminin 9,2 kWh/100 km seviyesine indirilmesi oldu.
Yedi koltuklu ve yaklaşık 4,87 metre uzunluğundaki büyük bir elektrikli SUV için bu değer son derece düşük. Elektrikli SUV modellerinin gerçek kullanım tüketimi; araç boyutu, hız ve hava şartlarına bağlı olarak çoğunlukla 17-25 kWh/100 km aralığında değişebiliyor.
PEAQ’ın 86 kWh kullanılabilir bataryası ve 9,2 kWh/100 km’lik tüketim değeri hesaplandığında, 936 kilometrelik sonuç bataryanın kapasitesiyle de örtüşüyor. Bu durum sürüşün sonunda kullanılabilir enerjinin neredeyse tamamından yararlanıldığını gösteriyor.
SKODA’NIN EN BÜYÜĞÜ
PEAQ, 4,87 metreyi bulan uzunluğu ve yaklaşık üç metrelik aks mesafesiyle Skoda’nın bugüne kadar geliştirdiği en büyük SUV konumunda. Model aynı zamanda markanın standart olarak yedi kişilik kullanım sunan elektrikli amiral gemisi.
Volkswagen Grubu’nun MEB elektrikli otomobil platformunu kullanan PEAQ, Enyaq ve Elroq ile aynı teknik temeli paylaşıyor. Bununla birlikte daha uzun gövdesi, üçüncü sıra koltukları ve 91 kWh’lik bataryasıyla bu modellerin üzerinde konumlanıyor.
PEAQ ürün gamında 63 ve 91 kWh olmak üzere iki farklı brüt batarya seçeneği bulunuyor. Kullanılabilir kapasiteler sırasıyla 59 ve 86 kWh olarak açıklanıyor.
Versiyona göre motor gücü 150 kW ile 220 kW arasında değişiyor. Arkadan itişli modellerin yanında çift motorlu dört tekerlekten çekişli seçenekler de sunuluyor.
PEAQ İÇİN 10 BİNDEN FAZLA SİPARİŞ VERİLDİ
Skoda PEAQ’ın seri üretimi Ağustos 2026’da Mladá Boleslav fabrikasında başladı. Elektrikli SUV; Enyaq, Elroq ve içten yanmalı motora sahip Octavia ile aynı esnek üretim hattında hazırlanıyor.
Marka, PEAQ için şimdiden 10 binden fazla sipariş aldığını açıkladı. İlk otomobiller müşterilere ulaştırılmaya başlanırken 936 kilometrelik deneme de modelin satış sürecindeki önemli tanıtım çalışmalarından biri oldu.
PEAQ’ın Türkiye’ye 2028 yılının ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.
Rekoru kıran otomobilin özellikleri şöyle:
|Özellik
|Değer
|Batarya
|91 kWh brüt, 86 kWh kullanılabilir
|Motor gücü
|210 kW – yaklaşık 282 HP
|Çekiş sistemi
|Arkadan itiş
|Jantlar
|19 inç
|Lastikler
|Standart düşük yuvarlanma dirençli lastikler
|Hava sürtünme katsayısı
|0,249 Cd
|Koltuk kapasitesi
|7 kişi
|Ortalama tüketim
|9,2 kWh/100 km
|Tek şarjla kat edilen mesafe
|936 kilometre