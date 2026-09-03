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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı paylaştı: Bir tarafta sağanak bir tarafta güneş

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Yurdun büyük kesiminde hafta sonunun yağışsız ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yarın Karadeniz'in bazı noktalarında sağanak beklenirken, 3 büyükşehirde hafta sonu ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yurdun Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini bildiren Çelik, sistemin kuvvetli olmadığını, kuzey ve iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanaklardan sonra etkisini kaybedeceğini söyledi.

KARADENİZ'DE SAĞANAK VAR

Trakya'nın batısında yarın sağanakların görüleceğine dikkati çeken Çelik, "Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Göller Yöresi'nde de yine özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri var. Bu yağışlar yerel olmak üzere yine etkili olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yarın gök gürültülü yağış beklendiğini ifade etti.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı paylaştı: Bir tarafta sağanak bir tarafta güneş
Başlık ResmiHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı paylaştı: Bir tarafta sağanak bir tarafta güneş

Cumartesi günü İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını kaydeden Çelik, "Hem cumartesi hem de pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Onun dışında ülkenin büyük kesimi, hafta sonu yağışsız ve az bulutlu hava yaşayacak." diye konuştu.

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Yarın İstanbul'da parçalı bulutlu havanın beklendiğini dile getiren Çelik, havanın hafta sonu boyunca az bulutlu ve açık olacağını söyledi.
Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yarın kısa süreli gök gürültülü sağanakların görüleceğini belirten Çelik, "Merkezinde cuma günü için hava parçalı bulutlu olacak. Hafta sonunda ise Ankara il genelinde az bulutlu bir hava bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir'de ise 3 gün boyunca havanın az bulutlu olacağını bildiren Çelik, İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 29 ila 30, Ankara'da 30 ila 32, İzmir'de ise 34 ila 35 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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