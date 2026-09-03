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Spor

Halil Umut Meler'in 4'üncü Fenerbahçe-Beşiktaş maçı: Bir takımın galibiyeti yok

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Halil Umut Meler'in 4'üncü Fenerbahçe-Beşiktaş maçı: Bir takımın galibiyeti yok

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde kozlarını paylaşacak. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 4'üncü defa iki takım arasındaki müsabakada düdük çalacak. Fenerbahçe'nin, Meler yönetimindeki Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

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Süper Lig’in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, 5 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

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BEŞİKTAŞ'TAN 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Halil Umut Meler, hepsi Süper Lig'de olmak üzere iki takım arasındaki 3 maçta görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 2 galibiyet elde etti. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Meler’in düdük çaldığı 19 Temmuz 2020 tarihindeki ilk derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. 21 Mart 2021'deki derbi, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 2 Nisan 2023’teki maçta ise siyah-beyazlılar, Kadıköy'de rakibini 4-2 mağlup etti.

Halil Umut Meler
Başlık ResmiHalil Umut Meler

ÜÇ DERBİNİN 2'SİNDE KIRMIZI KART

Halil Umut Meler'in görev aldığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinin ikisinde kırmızı kart çıktı. 2020'deki müsabakada Fenerbahçe'den Vedat Muriqi, 25'inci dakikada oyun dışında kaldı. 2023'te Kadıköy’deki derbide ise Beşiktaş’tan Welinton, 51'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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