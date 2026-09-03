Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe derbisinde: Vincenzo Italiano'nun "ilk 11" kararı

Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi akşamı deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, zorlu mücadelede forma vereceği kadroyu netleştiriyor.

Süper Lig'de çıktığı son maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 gibi çok farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, Kadıköy'de 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynayacağı Fenerbahçe derbisini de kazanmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, sahaya sürmeyi planladığı 11'i büyük ölçüde belirledi.

Vincenzo Italiano

SAVUNMA TANDEMİ EMİRHAN-DJALO

Dev derbide siyah-beyazlı takımın kalesini Alexander Nübel koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Stoper tandemi Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinden oluşacak.

ORTA SAHADA SALİH, OLAITAN VE SALİH

TRT Spor'da yer alan habere göre; İtalyan hoca, savunmanın önünde Salih Özcan'a şans verecek. Milli futbolcunun önünde kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaitan forma giyecek. Sağ kanatta Vaclav Cerny, sol kanatta Leandro Trossard oynayacak.

Vaclav Cerny

İLERİ UÇTA VLAHOVIC

Dolmabahçe'de geçtiğimiz hafta hat-trick yapan yeni transferlerden Dusan Vlahovic, Fenerbahçe karşısında da Beşiktaş’ın en önemli gol umudu olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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