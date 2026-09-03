ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını duyurdu.

SOUTHCOM’dan yapılan açıklamada, Ekvador hükümeti iş birliğiyle Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha operasyon düzenlendiği belirtildi.

TEKNE BATIRILDI

USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yaparak arama faaliyeti gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Tekneden çıkarılan şahıslar güvenli bir şekilde Ekvador makamlarına teslim edilmiş, tamamen boşaltılan tekne ABD güçleri tarafından batırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yapılan operasyonun uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirine büyük bir darbe vurduğu ve narko-terör ağlarını çökertme hedefini ileriye taşıdığı kaydedildi.

ABD, Doğu Pasifik'te kartele ait tekne batırdı

"KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan ise kendi talimatıyla gerçekleştirilen operasyon hakkında yaptığı değerlendirmede, "Narko-teröristlerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve Batı Yarım Küre'nin dört bir yanına şiddet yaymak için kullandıkları karmaşık lojistik ağlarını çökertmek ve yok etmek için kararlı adımlar atıyoruz" dedi. Bu operasyonun "Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü"nün yeteneklerini gözler önüne serdiğini vurgulayan Donovan, "Bölgede nöbet tutan görev gücümüz, narko-terör ağları üzerinde topyekun ve sistematik şekilde baskı kurma konusunda ne kadar hassas ve yetkin olduğunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

KARTELLERE AİT BİR TEKNE DAHA BATIRILMIŞTI

SOUTHCOM’dan 29 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesinin batırıldığı bildirilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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